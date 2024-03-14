Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,658.90
BTC/USDT
68,064.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 'Tarım ve Hayvancılık Lansmanı' programında konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘’Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi Açılış Töreni’’nde konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Some'ye Türkiye'deki görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin Afrika açılımının dış politikadaki en önemli alanlardan olduğunu; son yirmi yılda Afrika kıtasıyla kayda değer bir ivme kazanmanın önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Afrika'nın tamamındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Batı Afrika'da ilişkilere önem verdikleri ülkelerden birisinin de Burkina Faso olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Burkina Faso ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Afrika kıtasına kazan-kazan prensibi çerçevesinde yaklaştıklarını; kıtayla karşılıklı işbirliğini artırmayı, her alanda yakın işbirliği ve temas içerisinde olmayı arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Afrika halkları arasında bölgesel işbirliğini desteklediklerini vurguladı.

Ramazan dolayısıyla dünyanın birçok yerinde Müslümanlar için kutlama programları düzenlendiğini ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, İslam inancı ve diğer kutsal inançlara göre bir barış ve esenlik ayı olması gereken ramazanda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü; bu kadar katliama rağmen Filistin halkının acılar içerisinde ayakta durmayı başardığını ifade etti.

Kurtulmuş, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etmek gerektiğini belirterek, bu alanda da Burkina Faso ile çalışmak istediklerini kaydetti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake'yi kabul

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake'yi kabulünde, Sri Lanka'nın, hem Asya'nın önemli ülkelerinden birisi olması hem de iki ülkenin halkları arasındaki ilişki dolayısıyla Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve karşılıklı iyi niyete dayalı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, gelecek dönemde Asya ile ticaret ve yatırım, altyapı, teknoloji, savunma sanayii ve kültür başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Karadeniz'deki mayın gözetleme faaliyeti görüntülerini paylaştı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin iddianame kabul edildi
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
TDV, Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacak
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Egemen bir Filistin devletinin kurulduğunu görmek, inşallah bütün insanlığa nasip olacak

'Dünya Müslümanları bugün din temelli nefretin farklı tezahürleriyle karşı karşıyadır'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstiklal Marşı, bir milletin tüm dünyaya örnek olan mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstiklal Marşı, bir milletin tüm dünyaya örnek olan mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet