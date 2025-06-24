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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Meclis başkanlarıyla bir araya geldi

Eski Meclis başkanları, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Aykut Yılmaz  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Meclis başkanlarıyla bir araya geldi

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, eski TBMM başkanları Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop ile bir araya geldiği belirtildi.

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Eski Meclis başkanlarının 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde yeniden seçilen Kurtulmuş'a "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği görüşmede, TBMM'nin gelecek dönem çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında istişarelerde bulunulduğu ifade edildi.

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