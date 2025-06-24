TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Meclis başkanlarıyla bir araya geldi
Eski Meclis başkanları, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.
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TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, eski TBMM başkanları Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop ile bir araya geldiği belirtildi.
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Eski Meclis başkanlarının 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde yeniden seçilen Kurtulmuş'a "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği görüşmede, TBMM'nin gelecek dönem çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında istişarelerde bulunulduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.