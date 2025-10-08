Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'da yaptığı konuşmada İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını kınayarak, alıkonulan Türk milletvekillerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aynur Ekiz  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında, “Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye’ye ulaştırılmalı. İsrail’in aklını başına almasını tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.

08.10.2025


Kurtulmuş ayrıca, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırıyı kınıyoruz.” dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

