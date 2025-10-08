TBMM Başkanı Kurtulmuş: Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'da yaptığı konuşmada İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını kınayarak, alıkonulan Türk milletvekillerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında, “Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye’ye ulaştırılmalı. İsrail’in aklını başına almasını tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş ayrıca, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırıyı kınıyoruz.” dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.