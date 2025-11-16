Dolar
Gündem

TBMM Genel Kurulu bu hafta vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Ahmet Buğra Olaç  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
TBMM Genel Kurulu bu hafta vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

TBMM

Haftalık çalışmasına 18 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

İlk 10 maddesi kabul edilen teklifle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak.

İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Alanın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, sahip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik olarak yeniden düzenleniyor.

Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

31 Aralık 2030'a kadar genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Daha önce 2 kez ertelenen komisyonun 17'nci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Bütçe gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, 17 Kasım Pazartesi günü İçişleri Bakanlığının, 18 Kasım Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 19 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığının, 20 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığının, 21 Kasım Cuma günü ise Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım Çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

