Politika

TBMM'de vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Ahmet Buğra Olaç  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
TBMM'de vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

TBMM

Haftalık çalışmasına 25 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, sahip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik olarak yeniden düzenleniyor.

Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

31 Aralık 2030'a kadar genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak.

Bütçe gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Komisyonda, 24 Kasım Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığının, 25 Kasım Salı günü Adalet Bakanlığının, 26 Kasım Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığının, 27 Kasım Perşembe günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

