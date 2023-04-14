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Politika

Oy Birliği Platformu yapay zeka asistanı aracılığıyla seçmen ve müşahitleri seçim hakkında bilgilendiriyor

Oy Birliği Platformu, seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için yapay zeka asistanı aracılığıyla hazırladığı videoyla seçmen ve müşahitleri oy kullanma işlemlerine ilişkin bilgilendirmeye başladı.

Orhan Onur Gemici  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Oy Birliği Platformu yapay zeka asistanı aracılığıyla seçmen ve müşahitleri seçim hakkında bilgilendiriyor

Ankara

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yapılan son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon oy geçersiz sayıldı.

Milli iradenin daha güçlü şekilde sandığa yansıması için çalışmalarını sürdüren ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan platform, yapay zekayı çalışmalarına dahil etti.

Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla seçmenlerin sandığa daha bilinçli gitmesi ve böylece geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor.

Platformun sosyal medya kanallarında yayımlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı, seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor.

Oy Birliği Platformu Sözcüsü Ömer Şahan, yapılacak seçimin demokrasi tarihi açısından önemli olduğunu belirterek sandık güvenliği ve seçmen iradesinin korunması için sivil inisiyatif oluşturduklarını bildirdi.

Platforma başvuran gönüllüleri, verecekleri seçim hukuku ve etkili iletişim derslerinin ardından sandıklarda müşahit olarak görevlendirmeyi planladıklarını ifade eden Şahan, ülkedeki katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Şahan, demokrasinin zorunlu unsuru olan seçimlerde temsilin gerçek anlamda sağlanabilmesi için seçimin öncesi, devamı ve sonrasına yönelik faaliyetleri olacağını, sandık başındaki tüm süreçlerin şeffaf ve tarafsız bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını amaçladıklarını belirtti.

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