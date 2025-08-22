Dolar
Gündem

Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Beyoğlu Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, Başkan Vekili seçildi.

Hikmet Faruk Başer  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi

İstanbul

Beyoğlu Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü'nün başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu'nu, AK Parti ve MHP Grubu ise Meclis Üyesi Süleyman Baba'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

İlk iki turda üçte iki, üçüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle en fazla oyun arandığı dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda 30 oyun 16'sını alan Karaahmetoğlu, Belediye Başkan Vekili seçildi.


