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Politika

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri: Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Mustafa Deveci   | 02.02.2023
Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

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