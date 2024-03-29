Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ve Dalaman'da vatandaşlarla buluştu
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye ve Dalaman'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Muğla
Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Ayaydın, Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.
Ayaydın burada yaptığı konuşmada, seçime çok az süre kaldığını Fethiye Körfezi'ni temizleyecek gemilerin geldiğini söyledi.
Algı yaratmak isteyenlerin "Gemi geldi ama seçimden sonra gidecek" dediklerini belirten Ayaydın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız burada. Bu gemiler Fethiye Körfezi'ni temizleyinceye kadar burada kalacak. Emin olun 10 yıldır büyükşehir belediye başkanı koltuğunda oturan ve ilçe belediye başkanlığı koltuğunda oturanlar bugüne kadar ne Muğla'ya ne de Fethiye'ye hiçbir belediye hizmeti getirmediler." dedi.
İmar planının, kanalizasyonun, suyun olmadığını anlatan Ayaydın, mevcut başkanın hiçbir belediye hizmeti sunmadığını kaydetti.
Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile 15 gün önce Fethiye pazarını gezdiklerini ve pazardan utanç duyduğunu ifade eden Ayaydın, "Fethiye'ye yakışmayan bir pazar. Afrika ülkelerinde bile böyle pazar yeri yok. Size söz veriyoruz. Gerçek belediyecilikle buluştuğunuzda Fethiye ve Muğla'nın tüm altyapı sorunları, kanalizasyonları bitecek. Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde son derece modern çağdaş pazar yerleri olacak. Yazın serin, kışın sıcak olacak. Biz belediye başkanlığı görevini devir aldığımız andan itibaren o koltuklarda oturmayacağız." diye konuştu.
Halka tepeden bakan değil, halkla birlikte iç içe yaşayan insanlar olduklarını anlatan Ayaydın, onların koltuğu sevdiğini, kendilerinin halkı sevdiğini vurguladı.
Rakiplerinin hiçbir projesi olmadığını, kendisinin 75 projeyle yola çıktığını belirten Ayaydın, şunları kaydetti:
"Bu projelerin hepsini mutlaka yapacağız. Onların projesi olmadığı için sadece algı yaratıyorlar. Ne diyorlar 'Atatürk, Cumhuriyet' Emin olun ben ve Muhammet Kökten onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüz. Onlardan çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılıyız ama biz onlar gibi Atatürk isminin arkasına sığınmıyor, Atatürk'ün 'Yapın' dediklerini yapıyoruz. Biz hizmet aşığız. Biz gerçek belediyeciliği getirip halkımızın 20 yıldır çektiği çileyi bitireceğiz. Onların her türlü sorununu çözeceğiz. Emeklilere aldıkları maaşa ek olarak 5 bin lira büyükşehrin sosyal yardım fonlarından ilave emekli maaşı vereceğiz. Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri Büyükşehrin kuracağı internet ofisinden satacağız. Onlara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadın ve gençlerimize iş imkanı sağlayacağız."
Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer katıldı.
Aydın Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla buluştu
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, 20 yıldır belediye hizmetlerinden vatandaşı esir tutan köhne zihniyeti sonlandırmak, tembel beceriksiz belediye başkanlarını göndermek için aday olduklarını söyledi.
Halkın oyuyla pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde ilk günden itibaren çalışmaya başlayacağını dile getiren Ayaydın, "Sizlere bugüne kadar eziyet çektiren altyapınızı, kanalizasyonlarınızı, imar planlarınızı yapmayan ve hizmet getirmeyen belediyelerin yapmadıklarını yapmak için kollarımızı sıvayıp gece, gündüz çalışacağız. Siz sevgili hemşehrilerime bu hizmetleri yapmaktan çok büyük onur duyacağım." dedi.
Dalaman'ın koylarıyla, deniziyle, tarımıyla bölgenin en güzel turizm beldesi olduğunu vurgulayan Ayaydın, Büyükşehir Belediyesinin Dalaman'a hiçbir hizmet getirmediğini kaydetti.
Dalamanlılara, gelir gelmez ilçenin tüm sorunlarını çözme sözü veren Ayaydın, şunları söyledi:
"Sizlerin hizmetinde olacağım. Bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı gibi makam koltuğunda oturmayacağım. Onlar hizmet için gelmiyorlar. Onlar koltuk meraklısı, koltuğa oturmaya geliyorlar. Gerçek belediyeciliği sizlerin ayağına getirecek kadrolarımızla size hizmet etmeye geleceğiz. Emin olun sizleri seviyoruz. Ben ve arkadaşlarım tepeden bakan bir zihniyete sahip değiliz. Sizi yürekten seven ve size hizmet etmek için canla başla çalışmaya hazır vaziyette bekliyorum."
"Bir oy Aydın Ayaydın Başkan'ımıza, bir oy Muhammet Karakuş Başkan'ımıza"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Muğla'nın artık gerçek belediyecilik istediğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi'nde Muğla'nın "artık yeter" dediğini ifade eden Kaya, "Biz bu akşam Dalaman'da bunu görüyoruz. Sizlerin burayı doldurması Aydın Ayaydın Başkan'ımızla Muğla Büyükşehir'de Allah'ın izniyle gümbür gümbür gerçek belediyeciliğe yürüdüğümüzün işareti. Allah'ın izniyle pazar günü 31 Mart akşamı bir oy Aydın Ayaydın Başkan'ımıza, bir oy Muhammet Karakuş Başkan'ımıza. Ben inanıyorum ki Muğla hasret kaldığı gerçek belediyeciliğe kavuşacak." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın tüm kadrolarının millete hizmetkar olmak için yola çıktığını belirten Kaya, Karakuş'un 5 yıldır hizmette olduğunu ve 5 yıl daha hizmet etmek için büyük bir heyecanla göreve talip olduğunu kaydetti.
Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının projeleriyle, hizmetleriyle ön plana çıktığını aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara'ya geldiklerinde ben de Muğlalı bir babanın evladı olarak hem Muhammet Karakuş Başkan'ımızın, hem Aydın Ayaydın Başkan'ımızın bütün projelerinde onlara destek olacağız. Bugün aramızda Çevre ve Şehircilik Bakanımız var. Sevgili Bakan'ım Muğla'mıza, Dalaman'ımıza hoş geldiniz diyorum. Bakalım buraya tabii ki eli boş gelmedi. Dalaman'ımıza önümüzdeki dönemde kazandıracağımız üç okulun müjdesini size vermek istiyorum. Önümüzdeki süreçte üç okulumuzu Dalaman'ımızda inşallah ihaleleri, her şeyleri hazır. Sizlerin, güzel öğrencilerimiz Dalamanlı evlatlarımızın hizmeti için inşası başlayacak. En kısa sürede evlatlarımızın güzel okullarına kavuşmalarını sağlayacağız."
Kaya, ülkenin bütün evlatlarının en iyi şekilde eğitim almasını ve ülkenin geleceğine katkı sağlamasını istediklerini belirterek "Gece gündüz demeden, bu ülkenin evlatları için kadınları, kızları, genç kızları için çalışan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan var. Sevgili hanımlar, Cumhurbaşkanı'mız hep diyor ki 'siyasi hayatında en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm' diyor. Muğla'nın hanımları, kadınları şu an burada daha fazla kadınları görüyorum. Cumhurbaşkanı'mızı bu yolda yanında olmaya, Muğla Büyükşehir'de Cumhurbaşkanı'mıza emaneti teslim etmeye hazır mıyız? Allah'ın izniyle Muğla'nın kadınları, gençleri, erkekleri, evlatları, Yörükleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Aydın Başkan'ımızın arkasında dimdik duracağız. Muhammet Başkan'ımıza bir dönem daha destek olacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.