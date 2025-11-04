Dolar
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaos senaryolarına karşı en güçlü cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaos senaryolarına karşı en güçlü cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."

