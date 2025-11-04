AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaos senaryolarına karşı en güçlü cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.
Ömer Çelik, şunları kaydetti:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 4, 2025
Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir.
Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi…