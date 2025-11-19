Dolar
42.35
Euro
48.88
Altın
4,071.28
ETH/USDT
2,910.00
BTC/USDT
89,181.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi -VTR-
logo
Politika, Savunma sanayisi

Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu Maputo'da başladı

Mozambik'in başkenti Maputo'da, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ilk kez düzenlenen "Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu" başladı.

Gökhan Kavak  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu Maputo'da başladı Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Maputo

İki gün sürecek foruma, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Türk savunma sanayi heyeti katıldı.

İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini değerlendirmek üzere düzenlenen forum kapsamında, Mozambik medyasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Forumda, Türk ve Mozambikli savunma sanayi paydaşları bir araya gelerek mevcut işbirliği imkanlarını ele alacak ve stratejik ortaklıkları güçlendirmeye yönelik yeni açılımlar üzerinde duracak.

Açılışta konuşan Görgün, Türkiye-Mozambik Savunma Sanayii İşbirliği Forumu'nun ilkini başlatmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Afrika'daki artan varlığı, geçici bir ilgiyi değil, eşitlik, karşılıklı yarar ve yerel sahiplenmeye dayalı gerçek bir ortaklığa yönelik ilkeli ve uzun vadeli bir taahhüdü yansıtmaktadır." dedi.

Bu yılın, Türkiye'nin Afrika Birliğinde gözlemci statüsünün 20. yılı olduğunu vurgulayan Görgün, "Projeler ve rakamların ötesinde, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini gerçekten tanımlayan şey, ortak kader duygusudur. Mücadele, onur ve bağımsızlık tarihimiz bizi birbirimize bağlamaktadır." diye konuştu.

Görgün, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini uzun vadeli, sürdürülebilir bir vizyon üzerine inşa ettiğini vurgulayarak, "Afrika ülkeleriyle savunma sanayi işbirliğimizi stratejik bir alan olarak görüyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, Mozambik dahil olmak üzere şu ana kadar 30 Afrika ülkesiyle Savunma Sanayii İşbirliği (DIC) Anlaşmaları imzaladık." açıklamasında bulundu.

Mozambik medyası ile bilgilendirme toplantısı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Mozambik medyasına yönelik "Barış, Kalkınma ve Güvenlik İçin Ortak Akıl: Türkiye-Mozambik Savunma İş Birliği" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Türk heyeti bu toplantıda Mozambik medyasına Türkiye'nin savunma sanayindeki ileri teknolojileri ve üretim kapasitesini tanıtacak.

İHA sistemleri, deniz ve kara platformları, teknoloji transferi, yerel üretim modelleri, ortak Ar-Ge projeleri ve eğitim programları gibi alanlarda işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği toplantıda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı da katılımcılara sunulacak.

Mozambik basınının geniş katılım göstereceği toplantının, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki stratejik işbirliğinin doğru şekilde kamuoyuna yansıtılması ve gelecekteki ortak projelere zemin hazırlanması açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası

Benzer haberler

Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu Maputo'da başladı

Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu Maputo'da başladı

Türkiye'nin ambargolara yanıtı ASELSAN 50 yaşında

SİPER 1 Füzesi otonom batarya atışında hedefi tam isabetle vurdu

Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor

Yunan basını: Türkiye savunma sanayisindeki ihracatla Avrupa savunmasından pay almaya hazırlanıyor
Bayraktar KIZILELMA'ya hayalet göz

Bayraktar KIZILELMA'ya hayalet göz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türkiye 10 tersanede, 40 deniz platformunu üreten bir ekosisteme sahip

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türkiye 10 tersanede, 40 deniz platformunu üreten bir ekosisteme sahip

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet