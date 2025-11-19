Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu Maputo'da başladı
Mozambik'in başkenti Maputo'da, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ilk kez düzenlenen "Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu" başladı.
Maputo
İki gün sürecek foruma, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Türk savunma sanayi heyeti katıldı.
İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini değerlendirmek üzere düzenlenen forum kapsamında, Mozambik medyasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Forumda, Türk ve Mozambikli savunma sanayi paydaşları bir araya gelerek mevcut işbirliği imkanlarını ele alacak ve stratejik ortaklıkları güçlendirmeye yönelik yeni açılımlar üzerinde duracak.
Açılışta konuşan Görgün, Türkiye-Mozambik Savunma Sanayii İşbirliği Forumu'nun ilkini başlatmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Afrika'daki artan varlığı, geçici bir ilgiyi değil, eşitlik, karşılıklı yarar ve yerel sahiplenmeye dayalı gerçek bir ortaklığa yönelik ilkeli ve uzun vadeli bir taahhüdü yansıtmaktadır." dedi.
Bu yılın, Türkiye'nin Afrika Birliğinde gözlemci statüsünün 20. yılı olduğunu vurgulayan Görgün, "Projeler ve rakamların ötesinde, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini gerçekten tanımlayan şey, ortak kader duygusudur. Mücadele, onur ve bağımsızlık tarihimiz bizi birbirimize bağlamaktadır." diye konuştu.
Görgün, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini uzun vadeli, sürdürülebilir bir vizyon üzerine inşa ettiğini vurgulayarak, "Afrika ülkeleriyle savunma sanayi işbirliğimizi stratejik bir alan olarak görüyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, Mozambik dahil olmak üzere şu ana kadar 30 Afrika ülkesiyle Savunma Sanayii İşbirliği (DIC) Anlaşmaları imzaladık." açıklamasında bulundu.
Mozambik medyası ile bilgilendirme toplantısı
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Mozambik medyasına yönelik "Barış, Kalkınma ve Güvenlik İçin Ortak Akıl: Türkiye-Mozambik Savunma İş Birliği" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Türk heyeti bu toplantıda Mozambik medyasına Türkiye'nin savunma sanayindeki ileri teknolojileri ve üretim kapasitesini tanıtacak.
İHA sistemleri, deniz ve kara platformları, teknoloji transferi, yerel üretim modelleri, ortak Ar-Ge projeleri ve eğitim programları gibi alanlarda işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği toplantıda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı da katılımcılara sunulacak.
Mozambik basınının geniş katılım göstereceği toplantının, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki stratejik işbirliğinin doğru şekilde kamuoyuna yansıtılması ve gelecekteki ortak projelere zemin hazırlanması açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.