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Politika

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

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30.07.2025


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