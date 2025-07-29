Türkiye ile Kazakistan arasında 20 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in baş başa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.
Bu kapsamda, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Kararı" ile "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Ortak Bildirisi", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından imzalandı.
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"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile NC Kazmunaygaz JSC Arasında İşbirliği Anlaşması"nı, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu ve NC Kazmunaygas JSC Yönetim Kurulu Başkanı Askhat Khassenov imzaladı.
"Orta Koridor Demiryolu Güzergahı Üzerinden Yük Taşımacılığı için İş Birliği ve İş Geliştirme Anlaşması" TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile Pasifik Eurasia Lojistik Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Talgat Aldybergenov tarafından imza altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev huzurunda, iki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı https://t.co/gg6NQNY0fM pic.twitter.com/kcFQMe5apP— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 29, 2025
"Anadolu Ajansı (AA) ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksi'nin Ekonomik Yönetim Hakkına Sahip Cumhuriyet Devlet Teşebbüsü (TRC) Arasında İş Birliği Anlaşması"nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRC Direktörü Raushan Kazhibayeva imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasa Düzenleme ve Geliştirme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı"na BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasa Düzenleme ve Geliştirme Ajansı Başkanı Madina Abylkassymova tarafından imzalandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Arasında Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Direktörü Askar Umarov imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev tarafından imza altına alındı.
"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Arasında Serbest/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı Arasında Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayii Bakanlığı Arasında Yapay Zeka, İnovasyon ve Uzay Faaliyetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayii Bakanı Jaslan Madiyev tarafından imza koyuldu.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Uygulama Protokolü"ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beisembayev imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve İlaç Kontrol Komitesi'nin 'Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Uzmanlık Merkezi' Ekonomik Yönetim Hakkına Sahip Cumhuriyet Devlet İşletmesi Arasında Mutabakat ve İşbirliği Zaptı"nı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluş Olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına Bağlı Olan Salidat Kairbekova Sağlık Geliştirme Ulusal Araştırma Merkezi Arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev imza attı.
Türkiye Maarif Vakfı ile İbray Altınsarin Milli Eğitim Akademisi arasında "Kazakistan Cumhuriyetinde Eğitim Faaliyetlerinin Başlatılmasına Dair Mutabakat Zaptı"na, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beisembayev imza koydu.
"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Adalet Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev tarafından imza atıldı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Lübnan'daki BM Geçici Gücü Misyonu (UNIFIL) Kapsamındaki İşbirliğine İlişkin Teknik Anlaşma", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Serik Zhumangarin tarafından imzalandı.
Tokayev, Ankara'da Türk yatırımcılarla bir araya geldi
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Türk şirketlerinden YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, S Sistem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Barlin, Tiryaki Holding Genel Müdürü Süleyman Tiryakioğlu ve Orzax Group Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu ile bir araya geldi.
Tokayev, YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arslan ile görüşmesinde şirketin Kazakistan'daki yatırım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Arslan, çok yönlü yatırım imkanlarına sahip bir şirket olarak halihazırda Kazakistan'ın Türkistan, Astana ve Petropavl şehirlerinde hastaneler inşa ettiklerini, yakın zamanda YDA Endüstri Parkı'nda çok profilli üretime geçmeyi, başkent Astana'da ise bir sandviç panel tesisi kurmayı ve ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da da bir transit merkezi inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.
Tokayev, holdingin ülkesine yönelik stratejik ilgisinden ve yatırım girişimlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'nin lojistik sektörünün lider şirketlerinden S Sistem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barlin ile görüşmesinde karşılıklı fayda sağlayan ve uzun vadeli bir ortaklık kurulması konularını değerlendirdi.
Tokayev, Kazakistan'ı Avrasya'nın önde gelen bir transit merkezi haline getirmek için Orta Koridor'un kapsamlı geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını ve bu bağlamda Aktöbe Uluslararası Havalimanı'nda bir lojistik merkezi kurmaya yönelik şirketin girişimini desteklediğini kaydetti.
Barlin ise şirket olarak gelecekte Astana, Almatı, Çimkent ve Aktau'da faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.
Tokayev, Tiryaki Holding Genel Müdürü Tiryakioğlu ile görüşmesinde tarım sanayisi sektöründe karşılıklı yarar sağlayan ve uzun vadeli ortaklık konusunu ele aldı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, Tiryaki Holdingin Astana'da buğday ve bezelyenin derin işlenmesi için bir tesis kurma kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
Türkiye'nin 150 çeşit gıda takviyesi üreten ve ürünlerini dünyanın 60 ülkesine ihraç eden şirketi Orzax Group Yönetim Kurulu Başkanı Alimoğlu ile de bir araya gelen Tokayev, görüşmede ortak yatırım projelerini değerlendirdi.
Tokayev, şirketin Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bir üretim tesisi kurma kararını desteklediğini ve bu girişimin yurt içi ilaç sanayisinin çeşitlendirilmesine ve ülkenin ihracat potansiyelinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Alimoğlu da şirket olarak Kazakistan'daki üretim üslerini genişletmenin yanı sıra araştırma ve inovasyon alanlarını da geliştirmeyi ve 40 milyon dolarlık yatırımla 500 kişiye kalıcı istihdam sağlamayı hedeflediklerini aktardı.
Kazakistan ve Türkiye 490 milyon dolar değerinde anlaşmalara imza attı
Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi (KazakhInvest) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında Türkiye ile ekonominin öncelikli sektörlerinde ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesini amaçlayan bir dizi ticari anlaşmaya imza atıldı.
Kazak hükümeti ile Türk şirketleri arasında tarım, ilaç, lojistik sektörleri başta olmak üzere toplam değeri 490 milyon doları aşan çeşitli yatırım anlaşmaları yapıldı.
Bakan Bolat, Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldı
Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye iştirak ettiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:
"Ülkelerimiz arasında ticaret, yatırımlar ve gümrükler alanındaki işbirliği konularına ilişkin görüşlerimizi arz ettik. Kadim tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Kazakistan ile mevcut iş birliğimizi daha da kuvvetlendirmek, ticaret, yatırım ve lojistik başta olmak üzere tüm sahalarda ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek maksadıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu istikametle, bugün imzalanan 'Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı' ile 'Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliği Niyet Beyanı', iki devlet arasında ekonomik ve stratejik müşterekliğin daha da perçinlenmesine vesile olacaktır."
İletişim Başkanı Duran'dan anlaşmaya ilişkin paylaşım
Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ile Kazakistan arasında medya ve enformasyon alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında, Kazakistan Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Direktörü ile medya ve enformasyon alanında bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Duran, şu ifadeleri kullandı:
"Bu anlaşma, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek, medya ve iletişim alanında ortak projelerin geliştirilmesine imkân tanıyacaktır. Aynı zamanda karşılıklı anlayışın ve stratejik iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu iş birliğinin her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."
Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Kazakistan arasındaki imzalanan anlaşmaların törenine katıldı
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, katıldığı toplantılara ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldıklarını aktaran Uraloğlu, "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile Orta Koridor Demiryolu Güzergahı Üzerinden Yük Taşımacılığı için İş Birliği ve İş Geliştirme Anlaşması'nı imzaladık. Modern İpek Yolu niteliğindeki Orta Koridor'un güçlendirilmesi için yapılabilecekleri istişare ettik. Türkiye-Kazakistan kardeşliğini ulaştırma alanında da geleceğe taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ile Kazakistan enerji ve madencilik alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmalarla iki ülkenin petrol ve doğal gaz ile madenler alanlarında ilişkilerini geliştireceği ifade edildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı anımsatıldı.
İki liderin baş başa görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin beşinci toplantısının düzenlendiği kaydedilen açıklamada, toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, Türkiye ve Kazakistan arasında enerji ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu anlaşmayla petrol ve doğal gaz sektörlerinde arama ve üretim, taşıma ve depolama uygulamaları, elektrik, yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğine gidilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Bayraktar'ın ayrıca Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Ersayin Nagaspayev ile "Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladığı bildirilen açıklamada, söz konusu mutabakat zaptıyla madencilik alanında işbirliğinin geliştirilmesi, arama ve üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği anlatıldı.
Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın anlaşmalara ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımdaki şu ifadelerine yer verildi:
"Enerji alanındaki anlaşmayla petrol ve doğal gaz arama ve üretiminden, elektrik ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Madencilikte ise arama ve üretimi teşvik edecek işbirliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ortak kalkınma hedeflerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum."
TPAO-KMG işbirliği
Açıklamada, ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Kazakistan'ın milli petrol ve doğalgaz şirketi KazMunayGas (KMG) arasında da anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.
Anlaşma kapsamında, hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine yönelik işbirliği yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu anlaşmayla, taraflar, mevcut potansiyel sahalarda teknik ve ticari değerlendirme süreçlerini birlikte yürütmeyi ve enerji alanındaki stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi hedefliyor." ifadesi yer aldı.
Bakan Kacır, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katıldı
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda Kazak mevkidaşlarımızla, Yapay Zeka, İnovasyon ve Uzay Faaliyetleri Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Uygulama Protokolü'nü teati ettik. Türkiye ile Kazakistan arasında bilimsel, endüstriyel ve teknolojik işbirliğini ilerletecek, yeni yatırımlar yoluyla ortaklığımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.