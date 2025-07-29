Dolar
40.57
Euro
46.89
Altın
3,323.03
ETH/USDT
3,752.30
BTC/USDT
117,411.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Devlet Nişanı Tevcih Töreni”ne katılıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor." dedi.

29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor Fotoğraf: TCCB/Mustafa Kamacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile) Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük.

Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı.

Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik.

Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz." 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Türk savunma sanayi) Çağdaş hem de son model teknolojilerinize, uluslararası uzmanlar tarafından yüksek değer verildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemlere ilişkin Bogota Bildirisi'ne katıldı
Yurt genelinde kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki'den İBB'nin havuzundaki şirketlerden para istendiği iddiası

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel alandaki güçlü duruşuna övgü

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel alandaki güçlü duruşuna övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınları) 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındı, 38 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınları) 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındı, 38 kişi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet