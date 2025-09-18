Dolar
41.32
Euro
49.03
Altın
3,671.58
ETH/USDT
4,595.50
BTC/USDT
117,257.00
BIST 100
11,271.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’te “TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı”nda konuşuyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. T-70 Genel Maksat Helikopteri, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Gazi Nogay, Adem Balta, İsa Toprak  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen Komisyon'un 11. toplantısına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantının birinci oturumda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Kadim Aşiretler Federasyonunun başkanları söz alacak.

Toplantının ikinci oturumunda ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği ve Medrese Alimleri Vakfı temsilcileri değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıda ilk sözü Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'na verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB: (GKRY'nin İsrail'den savunma sistemi tedariki) KKTC'nin güvenlik ve huzuru için tedbirler alınmaktadır
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Benzer haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve STK temsilcilerini dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve STK temsilcilerini dinleyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet