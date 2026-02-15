Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
1,955.20
BTC/USDT
68,416.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yusuf Soykan Bal  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu'nu aradı

Ankara

Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, Now TV'de yayınlanan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede yarın eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi
Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir, Bodrum ve Edirne'de fırtına etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu'nu aradı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet