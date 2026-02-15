MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyuncu Kaygılaroğlu'nu aradı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ankara
Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, Now TV'de yayınlanan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı.
Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:
"Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.