Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlikte yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. MHP Genel Başkanı, bilge siyasetçi ve devlet adamı Sayın Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
