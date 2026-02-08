Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,113.70
BTC/USDT
70,621.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Özdemir Bayraktar belgeseli" paylaşımı

Cevdet Yılmaz, "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseline ilişkin, "Gençler başta olmak üzere, alın teri ve akıl teri dökmenin, bir işe gönül vermenin kıymetini görmek isteyen herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Özdemir Bayraktar belgeseli" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseline ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belgeseli izlediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençler başta olmak üzere, alın teri ve akıl teri dökmenin, bir işe gönül vermenin kıymetini görmek isteyen herkese tavsiye ederim. 'Yaptık ve daha fazlasını yapabiliriz.' dedirten bir hayat hikayesi. Gelecek nesillere öz güven aşısı… Azimli, inançlı, adam gibi bir adamın hikayesi… 'Güçlüysem haklıyım' diyen bir dünyada, 'hem haklı hem güçlü olmak mümkün' diyen, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' diye haykıran bir milletin evladı. Sadece izlemekle kalmayalım, izinden gidelim. Rahmetle ve minnetle anıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı
Okul dışı etkinlikler, çocukların suça yönelimini engellemede önemli rol oynuyor
Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı
Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Özdemir Bayraktar belgeseli" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Özdemir Bayraktar belgeseli" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sıkı para politikalarımızı devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11 şehrimizi, bir ülke büyüklüğündeki bu bölgeyi yeniden inşa ettik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11 şehrimizi, bir ülke büyüklüğündeki bu bölgeyi yeniden inşa ettik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz, Türkiye'yi katma değerli yatırımlar açısından merkez haline getirmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz, Türkiye'yi katma değerli yatırımlar açısından merkez haline getirmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet