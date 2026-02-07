Dolar
Teknoloji

Özdemir Bayraktar Belgeseli izleyicilerle buluştu

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli yayımlandı.

Tolga Yanık  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Özdemir Bayraktar Belgeseli izleyicilerle buluştu

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre belgesel, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle Baykar'ın YouTube kanalında paylaşıldı.

Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dahil edilecek. TRT Belgesel ekranlarında da seyircilerle buluşacak belgesel, dijital platformlar D-Smart GO, Tabii, TV+ ve Tivibu'nun yayın kütüphanelerinden de izlenebilecek.

Belgesel projesi, 3 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde geniş içerikli arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri ilk kez izleyicilerle paylaşıldı.

Belgeselde Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde askerlerle yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları, farklı yönleriyle detaylı şekilde aktarıldı.

Bayraktar'ın mücadelesini tanıkları anlattı

Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen çekimlerde 47 isim, röportajlarıyla belgeselde yer aldı.

Dönemin üst düzey askerleri, bürokratları, siyasetçileri, yakın arkadaşları ve ailesi, Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'de SİHA geliştirme mücadelesine ve bu süreçte karşılaşılan engellere nasıl göğüs gerdiğine dair şahitliklerini anlattı.

Belgesel, girişimcilere ilham olacak ısrarlı mücadelenin anatomisini yakın tarihin önemli tanıklarıyla birlikte ele alıyor.

Belgeselde şu isimler yer alıyor:

"Abdullah Eren (TİKA Başkanı), Ahmet Yavuz (Emekli Tümgeneral), Adnan Bali (İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı), Alparslan Erdoğan (Emekli Korgeneral), Akif Alacacı (Pilot), Ali Taşkıran (Özdemir Bayraktar'ın Arkadaşı), Arif Çetin (Emekli Orgeneral-Eski Jandarma Genel Komutanı), Ata Kalkan (Emekli Korgeneral), Prof. Dr. Aydın Yıldırım (Kardiyoloji Uzmanı), Bülent Tatlıcan (Özdemir Bayraktar'ın arkadaşı), Bülent Ardıç (Emekli Albay), Cemal Uzunovalı (Arkadaşı), Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Rektör), Ekber Onuk (Arkadaşı), Ercüment Tatlıoğlu (Oramiral - Deniz Kuvvetleri Komutanı), Ergin Saygun (Emekli Orgeneral - Eski Genelkurmay 2. Başkanı), Ergüder Toptaş (Emekli Tümgeneral), Prof. Dr. Erhan Afyoncu (Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, Tarihçi), Mehmet Fatih Kacır (Sanayi ve Teknoloji Bakanı), Haluk Bayraktar (Baykar Genel Müdürü, Özdemir Bayraktar'ın oğlu), Haluk Görgün (Savunma Sanayii Başkanı), Prof. Dr. İsmail Yüksek (Rektör), Kemal Kırış (Emekli Tuğgeneral), Mehmet Ali Güney (Baykar Genel Müdür Yardımcısı), Mahmut Vanlıoğlu (Özdemir Bayraktar'ın arkadaşı), Melih Han Bilgin (Eski TPAO Genel Müdürü), Murat Caner (Gazi Astsubay), Mustafa Köseoğlu (Emekli Albay, Baykar Genel Müdür Yardımcısı), Mustafa Varank (Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı), Oğuz Özbal (Savunma Sanayii Başkanlığı İHA Daire Başkanı), Orhan Öge (Eski Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı), Osman Gazi Kandemir (Emekli Tuğgeneral), Dr. Osman Güneş (Özdemir Bayraktar'ın arkadaşı), Osman Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ömer Bayraktar (Özdemir Bayraktar'ın kardeşi), Ömer Faruk Küçük (Emekli Tuğgeneral), Salih Bayraktar (Özdemir Bayraktar'ın kardeşi), Salih Zeki Çolak (Emekli Orgeneral- Eski Kara Kuvvetleri Komutanı), Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Özdemir Bayraktar'ın oğlu), Selçuk Yaşar (Eski ROKETSAN Başkanı), Serdar Yılmaz (Özdemir Bayraktar'ın arkadaşı), Turgut Şenol (Teknopark İstanbul Kurucu Genel Müdürü), Uğur Tarçın (Emekli Korgeneral), Yaşar Kadıoğlu (Hava Korgeneral-Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı), Zekai Aksakallı (Emekli Korgeneral-Eski Özel Kuvvetler Komutanı), Zeynep Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)"

Belgeselle eş zamanlı olarak kitabı da okurlarla buluştu

Belgeselle aynı ismi taşıyan ve Özdemir Bayraktar'ın hayatını derinlemesine ele alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" kitabı da okurlarla buluştu.

Kitap projesi, belgeselle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nin tarihsel dökümü niteliğini taşıyor.

Titiz arşiv çalışması sonucu hazırlanan kitapta belgeselde olduğu gibi ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar ve tarihi dokümanlar yer alıyor.

