Dolar
18.64
Euro
19.61
Altın
1,776.06
ETH/USDT
1,268.40
BTC/USDT
17,064.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Altılı masanın aday belirleme anketi) Birisi bana gelirse, tercihim sınıf arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "altılı masanın aday belirleme anketini" değerlendirirken, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." dedi.

Aynur Ekiz   | 05.12.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Altılı masanın aday belirleme anketi) Birisi bana gelirse, tercihim sınıf arkadaşımdır

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Tekirdağ'da "sahte doktor"un tutukluluğuna itiraz reddedildi
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Altılı masanın aday belirleme anketi) Birisi bana gelirse, tercihim sınıf arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Altılı masanın aday belirleme anketi) Birisi bana gelirse, tercihim sınıf arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sykes-Picot haritasının paramparça edilme vakti gelmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğrudur

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet