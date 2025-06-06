MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni anayasa) Bayram sonrası TBMM'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz" dedi.
Ankara
Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir" dedi.
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