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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yeni anayasa) Bayram sonrası TBMM'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz" dedi.

Emrullah Cesur  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz

Ankara

Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir" dedi.

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