Dolar
34.26
Euro
37.32
Altın
2,743.21
ETH/USDT
2,556.80
BTC/USDT
70,952.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Mecliste 12 kamu denetçisi adayı belirlendi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma alt komisyonu toplandı.

Duygu Yener  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Mecliste 12 kamu denetçisi adayı belirlendi

TBMM

Karma alt komisyon, başkanlık ve kamu denetçisi adaylarının seçimi için bir araya geldi.

Komisyon Başkanlığına, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

Komisyonda yapılan seçimde, 127 aday adayı arasından 12 kamu denetçisi adayı belirlendi. Üst Komisyona sevk edilecek adaylar arasından 4 kamu denetçisi seçilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'deki ölümlü kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü tutuklandı
Senegal Cumhurbaşkanı Fay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz
Türkiye'den Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'na ilişkin tepki

Benzer haberler

Mecliste 12 kamu denetçisi adayı belirlendi

Mecliste 12 kamu denetçisi adayı belirlendi

Arnavutluk Meclisindeki gerginlik devam ediyor

Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi

Meclis, "dijital platformda çocuk istismarı, bağımlılık ve tehlikeler" konusunda çalışma başlattı

Meclis, "dijital platformda çocuk istismarı, bağımlılık ve tehlikeler" konusunda çalışma başlattı
Arnavutluk Meclisindeki gerginlik devam ediyor

Arnavutluk Meclisindeki gerginlik devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet