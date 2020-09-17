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Politika

Mansur Yavaş: Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Ayşe Yıldız   | 17.09.2020
Mansur Yavaş: Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Antalya

Antalya'ya gelen Yavaş, beraberindeki CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Oğlu Gökhan Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavaş, doktorlardan Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek ile ilk günden beri sık sık telefonda görüştüğünü, takip ettiğini ancak bir süre sonra iletişimin kesildiğini dile getirdi.

Tedavisi uzun sürünce televizyonlardan durumu hakkında bilgi aldığını belirten Yavaş, "İki gün uyutulacak denilince 'Bugün acaba tam uyandığı zamana denk gelir mi' diye geldim ama sanıyorum biraz daha uzayacak. Sevincimiz şu, durumu iyiye gidiyor. Biraz sürecek ama önemli değil. Dualarımız onunla bir an önce iyileşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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