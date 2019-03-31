'Malatya'daki seçim kavgasının sorumluları cezalandırılacaktır'
AK Parti Sözcüsü Çelik, Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin, "Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır." dedi.
Adana
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’nın Seyhan ilçesi Lütfiye Kısacık İlkokulunda oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Çelik, Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin, şunları kaydetti:
"Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır. Bugün siyaset yapma günü değildir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arasındaki bir husumet, gruplar arasındaki bir husumet gibi sunulması şeklinde bir sorumsuzluktan kaçınmak gerekir. Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Herhangi bir şekilde bugüne daha fazla acı karışmasını istemiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.