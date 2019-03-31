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Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Volkan Kaşik,Emrah Gökmen   | 31.03.2019
Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya

Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesindeki bir okulda, sandık görevlileri ile bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ali Aktaş ise 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde 31 Mart saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştır. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanmıştır."

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