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'Robinson' muhtarın köyünde oy verme işlemi tamamlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kış aylarında sadece muhtar Durak Özdemir ile eşinin yaşadığı, 11 seçmenli Büyükkışla köyünde oy verme işlemi bitti.

Şahin Özmen   | 31.03.2019
'Robinson' muhtarın köyünde oy verme işlemi tamamlandı

Yozgat

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kış aylarında sadece muhtar Durak Özdemir ile eşinin yaşadığı Büyükkışla köyünde oy verme işlemi tamamlandı.

Kış aylarında Büyükkışla'da sadece eşi ile kendisi kaldığı için "Robinson" olarak adlandırılan 73 yaşındaki muhtar Durak Özdemir'in köyünde, toplam 11 seçmen bulunuyor.

Köyde 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

Durak Özdemir, iki dönemdir muhtarlık yaptığını, bu seçimlerde de kendisinden başka aday olmadığını söyledi.

Köydeki seçmenlerden bazılarının Ankara'da yaşadığını ve yaz aylarında buraya geldiğini belirten Özdemir, "Seçmenlerimiz genelde yaşlı kesimden oluşuyor. Çocukları, oylarını kullanmaları için dün onları köye getirdi. Oylarını kullandıktan sonra Ankara’ya dönecekler. Çocukları ise Ankara'da oy verecek. Seçimler köyümüze, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Babası Turan ve annesi Fatma'yı oylarını kullanmaları için köye getiren Rıza Demir de "Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Özellikle muhtarlık seçimi köyümüz için çok önemli. Köy statüsünü kaybetmememiz için gelip burada oylarımızı kullanıyoruz. Annemle babam yazın 6 ay burada, kışın ise Ankara'da bizim yanımızda yaşıyor." diye konuştu.

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