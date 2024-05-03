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Politika

Kurtulmuş’tan Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Braun-Pivet’e Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar için mektup

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararı kınadığını belirten bir mektubu Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet’e gönderdi.

Ali Kemal Akan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Kurtulmuş’tan Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Braun-Pivet’e Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar için mektup

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mektubunda, "Ülkenizle parlamenter ilişkileri geliştirmeye çalıştığımız bir dönemde, Fransa Ulusal Meclisi'nde 29 Nisan 2024 tarihinde Osmanlı tarihine yönelik mesnetsiz ithamlar içeren bir Asuri-Keldani tasarısının kabul edilmesini esefle kınıyoruz. Bu, hiç hak etmediğimiz ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ağır bir suçlamadır. Kararda 1915 olaylarına ilişkin tarihsel ve hukuksal zeminden yoksun iddiaların tekrarlanması da esef vericidir." ifadesini kullandı.

Ulusal parlamentoların, tarihten düşmanlık istihsal etmek yerine milletler arasında barış ve dostluk köprüleri kurmaya odaklanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Tarihi gerçekleri tersyüz eden veya uluslararası hukuktaki açık tanımına rağmen gelişigüzel soykırım ithamlarına yer veren bu tür kararlar, parlamentoların saygınlığına gölge düşürmektedir. Üstelik, parlamentoların ne tarih yazımı konusunda bilimsel ne de hukuki konularda yargısal bir rolü bulunmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı yılları, din veya etnik köken fark etmeksizin, Osmanlı İmparatorluğunun tüm halklarının mağdur olduğu bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Tarihin siyasi istismarı ve geçmişte yaşanan acıların seçici, yanlı ve çarpık yorumu, yakıtı ayrımcılık, dini nefret ve yabancı düşmanlığı olan aşırıcı ve popülist siyasete zemin kazandırmaktan başka sonuç doğurmayacaktır. Nefret ve düşmanlık karşısında akıl ve sağduyuyu teşvik, siyaset kurumunun asli vazifesi olmalıdır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin pozitif bir gündemle ilerlemesini temenni eder, bu istikametteki çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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