Kurtulmuş: Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, Gazze'deki soykırımın sahipleri de silinecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak." ifadelerini kullandı.
TBMM
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’de @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.