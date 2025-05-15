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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent’te Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuşuyor. (FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. -VTR-
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Politika

Kurtulmuş: Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, Gazze'deki soykırımın sahipleri de silinecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Aynur Ekiz  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Kurtulmuş: Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, Gazze'deki soykırımın sahipleri de silinecek

TBMM

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