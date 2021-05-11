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Politika

Kurtulmuş, AA'nın Filistin'in sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarında Filistinlilerin haklı davasını dünyaya duyurmada önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Sefa Mutlu   | 11.05.2021
Kurtulmuş, AA'nın Filistin'in sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti

İstanbul

Kurtulmuş, Akşam TV'de aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısını değerlendiren Kurtulmuş, AA'nın Filistinlilerin sesinin duyurulmasındaki önemine işaret etti.

Kurtulmuş, Filistin'e Türkiye'nin verdiği desteğe vurgu yaparak, "Zorluklara rağmen Türkiye orada hastaneler kurdu, okullar yaptı. Ayrıca Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla hem Batı Şeria'ya hem de Gazze'ye önemli insani yardımlar yapılmaya çalışıldı. TİKA marifetiyle çalışmalar yapılmaya gayret edildi. Orada yaşananları dünyaya göstermek bakımından Anadolu Ajansının fevkalade önemli bir çabası oldu. Son çatışmalarda, olayların tam ortasında dünyaya en sağlıklı haber verebilen iletişim kanallarından biri oldu. TRT de aynı şekilde. Arkadaşlardan Allah razı olsun. Bu şartlar altında görevlerini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu imkanlarla ne baskılarla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz, ne zorlanıldığını biliyoruz. Bunları yerine getirmeye çabalıyoruz. Sonuçta orada olması gereken şeyi de hiç unutmamamız lazım. Bunların hepsi, Filistin halkına yapılan desteklerdir." diye konuştu.

Mescid-i Aksa'daki direnişte çok sayıda Filistinlinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yapmasını da değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu aslında bugünün güçlenen Türkiye'sine duymuş oldukları bir sempatidir. Aynı zamanda İslam dünyasının birçok tarafındaki mazlum milletler bir de geçmişi hatırlıyorlar. Dedelerinden duydukları Osmanlı barış düzenini, bereketli hilal denilen bu coğrafyada asırlar boyunca sağlanan adaleti, huzuru ve güveni hatırlıyorlar."

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