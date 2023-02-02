Kur’an-ı Kerim’e saldırı içeren plan nedeniyle Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Norveç’te 3 Şubat'ta Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Bakanlığa çağırdı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Skjonsberg'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.
Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.
Büyükelçiye, eyleme izin verilmemesinin beklenildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.