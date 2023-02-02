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Politika

Kur’an-ı Kerim’e saldırı içeren plan nedeniyle Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Norveç’te 3 Şubat'ta Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Bakanlığa çağırdı.

Mustafa Deveci   | 02.02.2023
Kur’an-ı Kerim’e saldırı içeren plan nedeniyle Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Skjonsberg'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Büyükelçiye, eyleme izin verilmemesinin beklenildiği vurgulandı.

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