Spor, Dünyadan Spor

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Oğuzhan Sarı, Fatih Gazioğlu  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak dünya şampiyonu oldu Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Forde kentindeki organizasyonda Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda mücadele etti.

Koparmada 145 kiloyla altın madalya kazanan milli sporcu, toplamda da 324 kiloyla rekor kırarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Muhammed Furkan, bu başarısıyla Türkiye'ye 15 sene sonra dünya şampiyonluğu kazandırmış oldu.

Ay-yıldızlı halterci, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Aynı kiloda mücadele eden bir diğer milli sporcu Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla dördüncü oldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünya şampiyonu olan milli halterci Özbek'i kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek'i yürekten kutluyorum. Nice madalyalara." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya ile dünya rekoru kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş, toplamda ise dünya rekoru derecesi olan 324 kiloyla altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran Muhammed Furkan Özbek'i yürekten kutluyorum. Azmi, disiplini ve inancıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize 15 sene sonra toplamda dünya şampiyonluğu kazandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

