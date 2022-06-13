KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim egemenliğimizi aşağılayacak herhangi bir öneriye asla evet dememiz mümkün değildir
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek, bizim egemenliğimizi aşağılayacak herhangi bir öneriye asla evet dememiz mümkün değildir." dedi.
Ankara
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki girişimlerini büyük rahatsızlıkla izlediklerini ve uluslararası anlaşmaları ihlal eden bu girişimleri kınadıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde nisanda yapılan 5+1 toplantılarına değinen Tatar, burada Türk tarafı olarak yeni siyasetlerini gündeme getirdiklerini ve Kıbrıs'ta artık egemen, eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü koşulunun sağlanması şartıyla resmi müzakere sürecine geçeceklerini hem Birleşmiş Milletlere (BM) hem de dünyaya ilan ettiklerine dikkati çekti.
Tatar, yeniden resmi müzakere sürecine geçilecekse Cenevre'deki önerilerinin kabul edilmesini beklediklerini dile getirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ortak bir zemin bulunursa yeni müzakere sürecine geçileceğine yönelik sözlerini hatırlatan Tatar, KKTC'nin ortak zemini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olarak gördüğünün altını çizdi.
Güney Kıbrıs Rus Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Cenevre görüşmelerinde sözde "güven yaratıcı önlemler" olarak nitelediği öneriler sunduğunu anımsatan Tatar, "Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir çünkü bunların altındaki niyet otoriteyi GKRY'ye daha fazla yaymak ve KKTC'nin egemenlik haklarını ihlal etmek. Bütün bunları çok iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla bizim için yok hükmündedir." dedi.
Tatar, kendileri için önemli olanın iki tarafın da iş birliğiyle her iki halka da faydalı olan önerileri gündeme getirmek olduğunu ve tüm süreci Türkiye ile istişare içerisinde yürüttüklerini kaydederek, "Bu konuda Kıbrıs Türk tarafı da karşı tarafa kendi önerilerini yani iki devlet iş birliği ile her iki halkın da yararına olacak bir takım iş birliği önerilerimizi yakın zamanda sunacağız." diye konuştu.
Son dönemde Yunanistan'ın Ege Adaları'na yönelik girişimlerine de değinen Tatar, "Yunanistan'ın Ege Adaları'na yönelik girişimlerini büyük bir rahatsızlıkla KKTC'de de izliyoruz. Uluslararası anlaşmalara, yapılan sözleşmelere ihlal anlamında olan bütün bu girişimlerini tabii ki kınıyoruz. Kıbrıs'ta da benzer durumların olmaması için bütün mücadeleyi sürdürmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"KKTC'nin egemenliğine zarar verecek herhangi bir öneriye asla evet dememiz mümkün değil"
Anastasiadis'in KKTC'ye yaptığı sözde "güven yaratıcı önemler" önerisine ilişkin soruya Tatar, şu cevabı verdi:
"KKTC'nin egemenliğine zarar verecek, bizim egemenliğimizi aşağılayacak herhangi bir öneriye asla evet dememiz mümkün değildir ve zaten bizim için yok hükmündedir. Tekrar ediyorum, esasında bana göre yapılan öneri çirkindir. Egemen eşitlik temelinde ve eşit uluslararası statüyle ancak resmi müzakere sürecine geçebiliriz. Çünkü bizim bu egemen eşitlik haklarımız 1960 anlaşmalarından kaynaklanmaktır. Şimdi oynanan oyun KKTC'nin egemenliğini ve otoritesini sulandırmak ve zaman içerisinde bizleri bir azınlık noktasına getirmek için sürekli olarak bu güven yaratıcı önlemler bağlamında esas itibarıyla federasyon tezini tekrar gün ışığına çıkarmak.
Bizim artık öyle bir tezimiz yoktur. Biz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yeni bir siyaseti gündeme getirdik, dünya ile paylaştık. Maraş açılımını da bu yeni siyasetin bir bacağı, bir yeni boyutu olarak değerlendirmekteyim. Dolayısıyla biz böyle onların dediği gibi güven yaratıcı önlemleri asla kabul etmeyiz, söz konusu değildir."
KKTC'deki Maraş Bölgesi konusunda değinen Tatar, "Maraş KKTC'nin sınırları içerisindedir ve biz benim başbakan olduğum dönemde Türkiye'mizin de desteği ile oradaki açılımı gerçekleştirdik. Aşama aşama oradaki projeler hayat bulacaktır. " ifadelerini kullandı.
Maraş'ın yapılan çalışmalarla insanlığa kazandırıldığına vurgu yapan Tatar, şu ana kadar 500 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini, uluslararası hukuka uygun olarak Maraş açılımını aşama aşama gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.