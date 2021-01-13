Kılıçdaroğlu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u genel merkezdeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.
Görüşmeye, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün de katıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.