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Politika

Kılıçdaroğlu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Barış Gündoğan   | 13.01.2021
Kılıçdaroğlu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u genel merkezdeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün de katıldığı bildirildi.

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