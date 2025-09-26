Dolar
logo
Politika

Kabine üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fatih Gökbulut  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Kabine üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Masada güçlü, sahada kararlı." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NSosyal hesabından, "Güçlü Türkiye'nin teminatı, mazlumların umudu, tüm dünyanın saygı duyduğu." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel vizyonuyla sadece bölgesine değil dünyaya da yön veren lider." ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise NSosyal hesabından "Mazlumların sesi, barışın güvencesi, güçlü lider, güçlü Türkiye." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Güçlünün değil, haklının, mağrurun değil mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir. Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir." açıklamasında bulundu.​​​​​​​

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verdi.

