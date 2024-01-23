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Politika

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ertuğrul Subaşı  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

TBMM

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

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