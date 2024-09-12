İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile Taşkent'te bir araya geldi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki işbirliği olmak üzere bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ederim."
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Özbekistan İçişleri Bakanı Sayın Po’lat Bobojonov ile ata yurdumuz Taşkent’te bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 12, 2024
Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki iş birliği olmak üzere Bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk.… pic.twitter.com/9q39TUt6nh