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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile Taşkent'te bir araya geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başta terörle mücadele, göç yönetimi ve kolluk güçlerimiz arasındaki işbirliği olmak üzere bakanlıklarımız arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ederim."

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