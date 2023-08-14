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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her seçimde halkın teveccühünü kazanan AK Parti şimdi Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde

AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutlayan Bakan Yerlikaya,"Girdiği her seçimde halkın büyük teveccühünü kazanan AK Partimiz şimdi Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde. Milletiyle yine el ele, omuz omuza. Nice 22 yıllara" ifadesini kullandı.

Sefa Şahin  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her seçimde halkın teveccühünü kazanan AK Parti şimdi Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 22 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi hayatında yepyeni bir sayfa açıldığını belirtti.

"Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" inancıyla çıkılan bu yolda birçok badirenin atlatıldığını, kapatma davasının, 15 Temmuz darbe girişiminin ve daha nicelerinin yaşandığını kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde hukukun üstünlüğü hakim olsun, vesayet sistemleri ortadan kalksın, üretim artsın, yerli ve milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsız Türkiye ülküsü vatan toprağının dört bir yanında yankılansın... İşte bu hedeflerle AK Parti dünya siyasetinde de bir yıldız gibi parladı. Girdiği her seçimde halkın büyük teveccühünü kazanan AK Partimiz şimdi Türkiye Yüzyılı'nı inşa sürecinde. Milletiyle yine el ele, omuz omuza. Nice 22 yıllara. AK Parti demek Türkiye demek, AK Parti demek Türkiye'nin huzuru demek."

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