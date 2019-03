İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu terör işinden yorulduk artık. Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hayatının her döneminde bunları konuşmasından yorulduk artık. Bunu yakamızdan silip atmak, dünyanın en güçlü memleketi olmak istiyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Eğil ilçesinde Hazreti Zülkifl ve Hazreti Elyesa peygamberlerin makamlarını ziyaret etti, dua okudu.

Peygamber makamlarındaki türbe örtülerinin (puşide) yenilendiği programın ardından Soylu, cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıttı.

İlçede esnafı ziyaret eden Soylu, AK Parti'nin seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Soylu, memleketin zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtiğini söyledi.

Gelecek neslin sıkıntı yaşamaması için çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Ekonomik saldırılar, darbeler, bizi küçük görmeler, 'siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz' diye bize tepeden bakmalar, her darbeden sonra bu ülkeye yeni anayasalar yazmalar, 'sizin aklınız yetmez biz sizi istediğimiz gibi yönetiriz ve idare ederiz' demeler, başbakanın, bakanların idam edildiği bir tarih yaşadık. Bize bu cennet vatanı dar etmeye çalışanlara demokrasiyle, oyla, sandıkla gücümüz yettiğince cevap vermeye çalıştık. Ama hiç yakamızdan düşmediler. Bizi birbirimize düşürmek için her türlü fitneyi yaptılar, tezgahı kurdular. Milletimizin sevincini kursağında bırakmak için her türlü oyunu kurdular. Huzurlu olmayalım istediler, ayağımızın ucundan başka geleceğe bakmayalım istediler."

2018 yılında Mardin'e 3 milyon, Diyarbakır'a ise 450 bin turist geldiğini dile getiren Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerin, huzur şehirlerine dönüştüğünü belirtti.

Soylu, terör örgütü PKK'nın yıllardır vatandaşları mağdur etmeye çalıştığı bir dönemden, huzurlu bir döneme girildiğini ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu'ya çok geliyorum. Sadece güvenlik meselesi için değil, yeni yetişecek nesle güven, umut ve huzur verebilmek için. Onlara 'siz yalnız değilsiniz, çaresiz değilsiniz' demek için. Kızlarımızın, çocuklarımızın yarın mühendis, doktor olabilmesini, bu ülkenin her yerinde alnı açık, başı dik bir şekilde 'ben Diyarbakırlıyım, milletimle beraberim' diyebilmesini temin edebilmek için." diye konuştu.

"Her bir yeri bir huzur şehri haline getirmek istiyoruz"

Diyarbakır'ın, medeniyetin mirası olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terör işinden yorulduk artık. Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hayatının her döneminde bunları konuşmasından yorulduk artık. Bunu yakamızdan silip atmak, dünyanın en güçlü memleketi olmak istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da, bir taraftan tarihin ve medeniyetin kucaklaştığı, diğer taraftan ekonomik olarak zenginleştiği, insanlarımızın işsizlik ne olacak diye düşünmediği, herkesin birbiriyle kucaklaşabildiği, büyüdüğümüz, zenginleştiğimiz, her bir yeri bir huzur şehri haline getirmek istiyoruz."

Bakan Soylu, bu dünyanın bir sınav ve imtihan dünyası olduğuna inanan insanlar olduklarını, makam, mevki, para, şan ve şöhret ile imtihan edildiklerini bildiklerini aktardı.

"Devlet ile milletin arasına fitne sokmak istiyorlar"

Önemli olanın ahiret hayatı olduğuna dikkati çeken Soylu, insana hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Bugüne kadar, "Kim hizmet yaptı da biz hizmetin önünü kestik?" dediklerini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Yüksekova'daki havalimanına 507 defa saldıran terör örgütü, hizmetin önünü açmak için mi saldırdı? Cizre'deki havalimanına defalarca saldıran terör örgütü, hizmetin önünü açmak için mi saldırdı? İki yıldan beri 94 beldede kayyum atadık, terör örgütüne destek olmasınlar, çocuklarımızı tutup oraya göndermesinler diye. Tarihin son 30 yılında terör örgütüne katılımın en düşük yılını yaşadık 2018'de. Mücadele ettik, gayret gösterdik. Ama size şunu söyleyeyim, bundan rahatsız oluyorlar. Bu coğrafyayı fukaralaştırmak istiyorlar. Devlet ile milletin arasına fitne sokmak istiyorlar."

Soylu, Ağrı'da 3 bin kadının çalıştığı tekstil atölyesi açıldığını, Diyarbakır'da ise Organize Sanayi Sitelerinin peş peşe açılmaya başladığını anlatarak, huzur olduğu zaman bölgenin turizm cenneti olacağını, çocukların iş bulacağını aktardı.

"Eve gelip, 13-14 yaşındaki kızını alıp dağa götürüyorum demesi bizi kahrediyor. Oradakilerin, buranın gelişmesi, büyümesi, buradaki insanların huzuruyla alakası yok. Birilerinin talimatıyla hareket ediyorlar. Amerikalılar geliyor Kandil'e talimat veriyorlar. O talimatı bu ülkede uygulamak için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorlar. Artık bu terör belasını, bu terör örgütünü buradan sıyırıp, atmak zorundayız. 'Yüksekova'daki havalimanından, Cizre'deki havalimanından uçağa binmeyeceksiniz' diye PKK, vatandaşlara bildiri dağıttı. İlk önce kim bindi biliyor musunuz? Pervin Buldan. İlk önce onlar bindiler. Geçen gün Batman'da evladı dağa gidip, terörist olmuş birinin annesi, HDP binasında milletvekiline, 'sen bana oğlun ne iş yapıyor onu söyle' diye sordu. Çok doğru bir soruydu. İyi ya, buradaki ailelerin çocuklarını alacaklar, terörist yapacaklar, sonra kendi çocukları bir eli yağda bir eli balda gezecek. Buna müsaade etmemenizi istiyorum. Hem ülkemizin, bölgemizin büyümesi ve zenginleşmesini engelleyecekler hem de kendileri keyif çatacaklar, milletimizi terör fitnesiyle mağdur hale getirmeye çalışacaklar. Buna müsaade etmemenizi istiyorum."

"Diyarbakır dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline geldi"

Görevlendirme yapılan belediyelerin, yıllardan beri yapılmayan hizmetleri gerçekleştirdiğini ifade eden Soylu, "Son 2 yılda kayyum, bir fotoğraf koydu önümüze. Sadece burada değil 94 ayrı yerde bir fotoğraf koydu. Yıllardan beri yapılmayan hizmetleri yaptı." diye konuştu.

Soylu, görevlendirmenin ardından belediyelerce hayata geçirilen hizmetlere ilişkin, şunları söyledi:

"Hakkari'de su ayda iki defa, haftada ise iki saat akıyordu, şimdi 24 saat akıyor. Beytüşşebap'ta bir nine kolumu tuttu, 'Evlat ben, oğlum, çamurlu suyla yıkandık. Sen devletin adamısın, Allah'ını seversen bu Beytüşşebap'a berrak, temiz su gelmez mi?' dedi. 6 ay içinde su geldi, biliyor musunuz? Diyarbakır dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline geldi 2 yıl içerisinde. Bize bir 5 yıl verin, görün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu dünyanın en cazip merkezi haline getireceğiz. 15 bin terörist vardı dağlarda, 700 kaldı. Siz hiç merak etmeyin, başınıza musallat olanlarla mücadele, bizim görevimiz. Biz onların hakkından geliriz. Ne yapacağımızı iyi biliriz. Gecenin bir vaktinde Cizre'de, Bingöl'de, Diyarbakır'da, Bitlis'te artık herkes rahat bir şekilde yürüyebiliyor. Esnafımız iş yerini açtığında, 3-5 çakal gelip, 'terör örgütüne haraç istiyoruz' diyemiyorlar. Bambaşka bir tabloya geldik."

Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meclis'te yaptığı bir konuşmaya değinerek, "Pervin Buldan Meclis'te, 'Tam 40 yıldır yaptığımız mücadele için çabalıyoruz, onun için sandığa gideceğiz.' dedi. Kürt kardeşlerim sizlere sesleniyorum, Kürt tarihini PKK'nın tarihiyle eşleştirmek, Kürtlere ihanet etmektir. Tarihi bilmemek, hakaret etmek demektir. Bu cahillere yüz vermeyin, ne olursunuz. Birilerinin doldurma akıllarıyla bu işleri yapmaya çalışanlara ne olursunuz yüz vermeyin. Bizim ipimiz Amerika'nın, Avrupa Parlamentosunun elinde değil, milletin elinde, sizin elinde. Biz sadece sizin emrinizdeyiz." şeklinde konuştu.

"Bize eziyet edenleri, zulüm edenleri unutmayacağız"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de, Türkiye'deki bazı vatandaşların dahi, peygamber kabirlerinin Eğil ilçesinde olduğunu bilmediğini söyledi.

"Bize eziyet edenleri, zulüm edenleri unutmayacağız. Terörü bu topraklardan silip süpürecek ve bu topraklarda huzur, barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız." ifadelerini kullanan Eker, şu ifadeleri kullandı:

"Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü başımızda PKK diye bir terör örgütü belası var. Ondan dolayı 40 senedir Diyarbakır'ın, bölgenin tek gündem maddesi var. Kara bulut, karabasan gibi çöreklenmiş. Uluslararası karanlık odaklardan emir ve talimat aldıkları için, bizim değerlerimiz bilinmesin, tanınmasın, ortaya çıkmasın diye bizi tek bir gündem maddesiyle meşgul ettiler."