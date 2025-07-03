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Gümüşhane'deki Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" olarak değiştirildi

Gümüşhane'nin Merkez İlçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" olarak değiştirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Gümüşhane'deki Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" olarak değiştirildi

Ankara

Yer adının değiştirilmesine dair İçişleri Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Belediye Kanunu'nca alınan karar doğrultusunda beldenin ismi "Bahçeli" oldu.

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