Gümüşhane'deki Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" olarak değiştirildi
Gümüşhane'nin Merkez İlçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" olarak değiştirildi.
Ankara
Yer adının değiştirilmesine dair İçişleri Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Belediye Kanunu'nca alınan karar doğrultusunda beldenin ismi "Bahçeli" oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.