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Politika

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ahmet Alp Özden   | 12.02.2020
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

TBMM

Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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