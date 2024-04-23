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Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı." dedi.

Utku Şimşek  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama

Ankara

Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor." ifadesini kullandı.

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı." yanıtını verdi.

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