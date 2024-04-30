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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Aykut Yılmaz  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "İstanbul'da Edanur Gezer'in ölümüne sebep olay ve sorumluları"; CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya "Osmaniye'nin sorunları" ve DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit "Van'da yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldığı borç krizi" konularında konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım, İstanbul'da basit tedbirlerle engellenmesi gereken bir kazanın engellenemediğini, Edanur Gezer'in cinayete kurban gittiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamasını eleştiren ve "özrü kabahatinden büyük" diyen Yıldırım, "Her şeye açıklama yapan, 5 yaşındaki çocuğumuzun ölümüne sebebiyet veren İBB Başkanı, bir tek kelime etmedi, cenazesine gelmediği gibi bir açıklama dahi yapmadı. O dünyaya 'Hamas terör örgütüdür' açıklaması yapıyordu. Oysa senin sorumluluğundaki çocuk cinayete kurban gitti. Önce sorumluluğuna bak sen." ifadesini kullandı.

Adem Yıldırım, sorumluların derhal görevden alınmasını istedi.

Yıldırım'ın sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kazadan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Sorumlu iradenin hemen soruşturma yapacağını, kendilerinin de bunu yaptığını belirten Emir, "Bir yavrunun ölümü üzerinden siyaset yapmayın, ayıptır. Cesaretiniz var mı gelin kamu idaresinin hizmet kusurundan kaynaklı bütün ölümleri araştıralım." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım ise "Kamu idaresi nedeniyle her türlü ölümleri araştırmaya varız, neden olmayacağız? Savcılar soruşturmayı yapacak ama Edanur'u CHP'nin kazdığı çamur çukurunda kaybettik. Onun hakkını sonuna kadar savunacağız." diye konuştu.

Gündem dışı konuşmaların ardından, bazı milletvekilleri yerlerinden söz aldı.

Yerebakan: "Farklı görüşlere karşı duvar örüyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, yerinden söz alarak, 30 yıl önce bugün, internetin insanlığın bilgi hazinesine açıldığını söyledi.

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte internet ve sosyal medya platformlarının çift taraflı kılıç gibi olduklarını; bilgiye erişimi artırırken aynı zamanda manipülatif içeriklerin, yanıltıcı bilgilerin hızla yayılmasına olanak sağladıklarını belirten Yerebakan, şunları kaydetti:

"Bu manipülatif içerikler, masumiyetin ve gerçeğin arasına kara bulutlar yerleştirmekte, demokratik değerlerimiz, karanlık bulutların yağmurlarında erozyona uğramakta, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmamızı tehdit etmektedir. Kişisel bilgi balonlarımızın içinde varsayımlarımız ve ön yargılarımız sorgulanmıyor, aksine güçlendiriliyor. Farklı görüşlere karşı duvar örüyoruz. Bu da mevcut bölünmeleri derinleştirmektedir. Bu nedenle demokrasiyi korumak ve dezenformasyonla mücadele, hepimiz için bugünün en acil ve kutsal görevlerindendir."

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