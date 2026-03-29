Politika

Koruma altında olmayan yaban hayvanları riskli durumlarda avlanabilecek

İnsan ve hayvanlara saldırı, bulaşıcı hastalık riskleri durumlarında koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesine yönelik yasal düzenlemeye gidilecek.

Kemal Karadağ  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
TBMM

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne son dönemlerde şehir merkezlerine inen yaban hayvanlarının saldırılarının ve bulaşıcı hastalık risklerinin engellenmesi amacıyla koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesine yönelik madde ihdas edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek teklifin yasalaşmasıyla yaşanan sorunun çözümüne ilişkin düzenleme hayata geçirilecek.

Kara Avcılığı Kanunu'ndaki değişiklikle, koruma altında olmayan yaban hayvanları, avlanmasının yasaklandığı yer, gün ve süreler de dahil olmak üzere insan sağlığına, çevreye, tarım alanları ile besi, evcil ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ilgili kuruluşlarla rapor hazırlanacak.

Söz konusu durumlara ilişkin rapor kapsamında av ve doğa koruma memurları ve avcılar, koruma altında olmayan yaban hayvanlarını avlayabilecek. Avlanma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni gerekecek.

Diğer taraftan, kolluk kuvvetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda mahalli mülki amirin kararıyla avlanmalarda görevlendirilebilecek.

