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Politika

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti’den istifa etti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurdu.

Adem Balta  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti’den istifa etti

TBMM

İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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