Politika

Eski milletvekili Hüseyin Çelik için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden 16. Dönem Niğde Milletvekili Hüseyin Çelik için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Adem Balta  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Eski milletvekili Hüseyin Çelik için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

TBMM

Cenaze törenine, Çelik'in yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

Törende, Çelik'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar, Çelik'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Çelik'in cenazesi, bugün Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Niğde'de 1933 yılında doğan Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Farklı kurumlarda mühendis olarak çalışan Çelik, 16. dönemde Niğde milletvekili olarak parlamentoya girdi. Çelik, iki çocuk babasıydı.

