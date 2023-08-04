Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik etti.
İstanbul
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nın ilk kadın amirali olan Fırat'a yürekten tebriklerini iletti.
2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı yürekten tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 4, 2023
Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan…
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.