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Politika

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik paylaşımı

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nın ilk kadın amirali olan Fırat'a yürekten tebriklerini iletti.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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