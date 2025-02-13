Dolar
36.10
Euro
37.87
Altın
2,928.50
ETH/USDT
2,654.80
BTC/USDT
96,044.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin kızı Asıfa Butto Zerdari ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü

İslamabad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, birlikte geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile kızı Asıfa Butto Zerdari tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, burada Asıfa Butto Zerdari ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Zerdari ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Cumhurbaşkanı'nın değerli kızı Aseefa Bhutto Zardari ile bir araya gelerek verimli ve anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Başta çevre ve sağlık olmak üzere bilhassa kadınların ve kızların eğitimi konusunda çalışma alanlarımızı ele aldık. Ortak değerlerimiz etrafında şekillenen bu dostane buluşmanın, gelecekte daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını diliyorum. Nazik ev sahipliği, içten misafirperverliği ve değerli görüşleri için Sayın Zardari'ye gönülden teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk tekstil firmaları Mısır'da ürünlerini tanıttı
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti

Benzer haberler

Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü

Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü

Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret etti

Emine Erdoğan: Her alanda ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikalar üretmeliyiz

Emine Erdoğan'dan Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespitine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespitine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet