Dolar
39.14
Euro
44.77
Altın
3,359.56
ETH/USDT
2,646.80
BTC/USDT
105,891.00
BIST 100
9,334.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi"nin Türkiye genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinin 520 milyon avro olması hedefleniyor.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri kazandırılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Sakarya pilot il, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ise pilot ilçe olarak belirlendi.

Bu alanların farklı bölgelerine depozito iade makineleri yerleştirildi ve makineler uygulamaya alındı.

Devam eden sistemle sadece Kızılcahamam'da bir yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürüldü. Sakarya'da ise 1,5 ayda 100 ton atık cam toplandı.

Sistemin ülke genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinden 120 milyon avro, ikincil ham madde kullanımından 250 milyon avro, yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından 100 milyon avro, atık ithalatında ise 50 milyon avro azalmayla 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor.

Projeyle denizlerdeki plastik kirliliğinin de azaltılacağı öngörülürken, düzenli depolama sahalarında alan azalmasından dolayı enerjiden tasarruf edilecek.

Projeyle teknoloji transferi ve yerli üretimde ekonomiye katkı sağlanırken kayıt dışı üretimin de önüne geçilmiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı
Başkentte toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
Kırşehir'de jandarmanın yol kontrolünde 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat bulundu
İstanbul Valisi Gül, bu yılın ilk 5 ayının emniyet verilerini açıkladı
İstanbul'da doktora çarparak ölümüne neden olan sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi

Benzer haberler

Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet