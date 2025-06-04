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Ekonomi

THY ve Icelandair hava yolu kod paylaşımı işbirliğini genişletti

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) ile Atlantik'in iki yakasını birbirine bağlayan İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023'ten bu yana sürdürdükleri kod paylaşımı alanındaki işbirliğinin kapsamı genişletildi.

Kenan Irtak  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
THY ve Icelandair hava yolu kod paylaşımı işbirliğini genişletti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Icelandair ile kod paylaşımı alanında yapılan işbirliği bir üst seviyeye taşındı.

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Yeni anlaşma kapsamında Icelandair, 5 Eylül itibarıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlara başlayacak. Kış sezonu boyunca haftada iki frekans olarak icra edilecek bu seferler, THY'nin kod paylaşımı ağına dahil edilerek İstanbul çıkışlı bağlantılı uçuşlar açısından önemli bir katma değer sunacak.

Ayrıca Icelandair, İstanbul üzerinden THY'nin Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki seçili destinasyonlarına düzenlediği seferlere kendi uçuş kodunu ekleyerek, yolcularına daha geniş bir küresel bağlantı imkanı da sağlayacak.

Bu işbirliği, Icelandair'in Atlantik ötesindeki güçlü uçuş ağı ile THY'nin dünyanın dört bir yanına uzanan küresel rotalarını bir araya getirerek hem iş hem tatil amaçlı seyahatler için cazip fırsatlar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, işbirliğinin yalnızca ticari bir anlaşma değil aynı zamanda iki hava yolu arasında stratejik uyumun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ekşi, "Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayarak, her iki hava yolu için yeni potansiyeller ortaya çıkaracak, Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında yeni bir yolcu trafiği oluşturacağız. Icelandair'in başlatacağı doğrudan uçuşlar, her iki marka için de yeni ufuklar açacaktır." ifadelerini kullandı.

Icelandair Üst Yöneticisi Bogi Nils Bogason de THY ile geliştirdikleri bu ortaklığın yolcularına daha geniş bağlantı seçenekleri ve kesintisiz seyahat imkanı sunacağına aktararak, "Kod paylaşımı anlaşmamızın Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmesi, hizmet kalitesine olan ortak bağlılığımızın ve küresel ölçekte büyüme hedefimizin bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İki hava yolu arasındaki bu stratejik işbirliğinin Türkiye ile İzlanda arasında turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kod paylaşımı kapsamındaki uçuşlar, "turkishairlines.com" ve "icelandair.com" başta olmak üzere hava yollarının diğer kanalları üzerinden de satışa sunulacak.


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