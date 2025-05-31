Emine Erdoğan'dan "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı" paylaşımı
Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor. Gastronomi Liseleri ile dilerim mutfağımız, sadece damakta değil, kültürde, sanatta ve dünyada hak ettiği yeri bulur. Bu güzel başlangıç, ülkemizin sesi, sofraların ortak dili olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.
Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım yaptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 31, 2025
❝Anadolu'nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor❞https://t.co/VN6OV8W7Q5 pic.twitter.com/hjeelgb1nW
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı